التعليم تعلن بدء التقديم إلى الدراسات العليا

ـ محليات





أعلنت ، اليوم الخميس، عن بدء إجراءات التقديم الإلكتروني إلى الدراسات العليا.







وذكرت الوزارة، في بيان ورد للسومرية نيوز: انه "نعلن بدء إجراءات التقديم الإلكتروني إلى الدراسات العليا (



وتابعت، أن "برامج الدراسات العليا المفتوحة تبلغ (2422) ألفين وأربعمئة واثنين وعشرين برنامجا دراسيا في والماجستير والدبلوم العالي في مختلف التخصصات العلمية والإنسانية".



ودعت بحسب البيان: "الطلبة المؤهلين "للتقديم الاستعداد العلمي الممكن تحقيقا لما يطمحون إليه من نتائج إيجابية في التنافسي الذي سيجرى يوم الاثنين الموافق 2025/6/30". وذكرت الوزارة، في بيان ورد للسومرية نيوز: انه "نعلن بدء إجراءات التقديم الإلكتروني إلى الدراسات العليا ( https://adm.rdd.edu.iq ) اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 2025/5/15 ولغاية 2025/6/10 على وفق توقيتات التقديم والقبول للعام الدراسي 2026/2025".وتابعت، أن "برامج الدراسات العليا المفتوحة تبلغ (2422) ألفين وأربعمئة واثنين وعشرين برنامجا دراسيا في والماجستير والدبلوم العالي في مختلف التخصصات العلمية والإنسانية".ودعت بحسب البيان: "الطلبة المؤهلين "للتقديم الاستعداد العلمي الممكن تحقيقا لما يطمحون إليه من نتائج إيجابية في التنافسي الذي سيجرى يوم الاثنين الموافق 2025/6/30".