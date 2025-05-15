هيئة الحج تعلن عبور أولى قوافل الحج البرية منفذ عرعر (صور)

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "باشراف رئيس الهيئة الشيخ تم تفويج ٤٥٨١ حاجا، اليوم، عبر ١٩٢ حافلة تم تخصيصها لنقل الحجاج، تمتاز بحداثتها وتوفر سبل الراحة فيها، فيما سيتبعها رحلات يومية منظمة".واشارت الى ان "جميع الحافلات يوجد فيها نظام تتبع (GPS) من اجل متابعة حركة الحافلات منذ لحظة انطلاقها من المحافظات ولغاية وصولها الى بيت الله الحرام، وايضا خلال ايام المشاعر ولحين عودة الحجاج بسلام الى الوطن".واضافت الهيئة انه "في هذا العام وللمرة الأولى بتاريخ عمل الهيئة تم تجهيز الحافلات باجهزة انترنت (واي فاي) تعمل فور دخول الحافلات لأراضي ، تهدف هذه الخدمة الى ادامة التواصل بين الحاج وذويه والاطمئنان عليه خلال رحلته العبادية للبيت المعمور".واوضحت الهيئة، ان "عملية تفويج الحجاج سارت بانسيابية عالية، وسط تكامل جهود كوادر الهيئة والجهات الساندة بمختلف عناوينها"، مبينة ان "عملية التفويج البري ستنتهي في يوم ٢٣ ايار الجاري".واشادت الهيئة، بدور القوات الأمنية كافة والحشد الشعبي، وطيران الجيش، في تأمين قوافل الحجاج وتسهيل حركتهم، وكذلك ادارات كافة المحافظات التي بذلت جهودا ساندة لإنجاح خطة تفويج حجاج البر.