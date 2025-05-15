انطلاق مشروع تأهيل بيت السياب في البصرة

الوزارة ذكرت في بيان، أنه "تم انطلاق مشروع تأهيل بيت السيّاب في برعاية وزير الثقافة والسياحة والآثار، أحمد فكّاك البدراني، وبإشراف رئيس ، ، حيث نظمت مفتشية آثار وتراث البصرة وبالتعاون مع ومؤسسة رؤى البصرة الثقافية ندوة للإعلان عن انطلاق مشروع إعمار بيت الشاعر الكبير، السيّاب في منطقة جيكور بأبي الخصيب، وذلك ضمن منحة للمرحلة الثالثة من مشروع إحياء مدينتي والبصرة القديمتين".وأضافت أن "الندوة أُقيمت في مبنى اتحاد الأدباء والكتّاب في المحافظة بحضور نخبة من المثقفين والأكاديميين والمهتمين بالشأن الثقافي والتراثي وأيضا شهدت حضور كل من المستشار الثقافي لرئيس الوزراء، عارف ، ورئيس الهيئة والمدير العام لدائرة قصر المؤتمرات، منتصر إلى جانب ممثلين عن منظمات ثقافية دولية ومحلية".وأشارت الى أن "هذا المشروع يعد خطوة مهمة في تعزيز البنية التحتية الثقافية للعراق، وتحويل بيت السيّاب رائد الحداثة الشعرية إلى متحف أدبي يستقطب الزائرين والمهتمين بالأدب العربي الحديث، مما يسهم في تنشيط السياحة الثقافية وإحياء الذاكرة الأدبية لواحد من أبرز شعراء "، لافتاً الى أنه "يجسّد اهتمام بإحياء الرموز الثقافية وترميم المعالم التراثية".