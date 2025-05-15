هيئة الإعلام تدعو المؤسسات الإعلامية إلى التفاعل المسؤول مع قمة بغداد

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دعت والاتصالات، اليوم الخميس، المؤسسات الإعلامية العراقية إلى التفاعل المسؤول مع التي سنتعقد في السبت المقبل.



واظهرت وثيقة وردت للسومرية نيوز: ان" الهيئة تدعو المؤسسات الإعلامية كافة لضرورة اعتماد الدقة والموضوعية في نقل أخبار القمة وفعالياتها عبر المصادر الرسمية المعتمدة، وإبراز الدور الدبلوماسي المحوري للعراق.