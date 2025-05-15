برلماني يحذر من خطر قاتل يداهم مواطني البصرة دون حل

وقال الغرابي في حديث للسومرية نيوز، إن " المواطنين في المدينة وصلوا الى مرحلة ترك بيتوهم من اجل التظاهر لتوفير المياه الصالحة للشرب"، مشيرا الى ان " اللسان المحلي ونسب المغنيسيوم والكالسيوم والكبريتات وصلت الى مراحل قاتلة في ".وتابع، انه "يجب يأخذ بنظر الاعتبار حالات الناس التي تعاني من امراض سرطانية وامراض في الجهاز الهضمي وامراض الجهاز التنفسي بسبب هذه المياه التي لا تعالج".وأضاف، ان "المواطنين بدأوا يتركون منازلهم ويهاجرون من مناطقهم بسبب؛ كثرة الامراض السرطانية والامراض المستعصية ".وأردف الغرابي، خلال حديثه: ان "اجراءات متواضعة وبسيطة لغاية هذه اللحظة، فضلا عن ان واقع المستشفيات لا يكفي لمثل هكذا اصابات وهذه مشكلة وطامة كبيرة".