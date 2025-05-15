وفاة الشاعر موفق محمد

وكتب في منشور على حسابه في فيسوك وتابعته : "يا لخسارتنا الكبرى.. انعى لكم الشاعر الكبير ".وخلال الفترة القليلة الماضية، تدهورت الحالة الصحية للشاعر موفق محمد ونقل على إثرها إلى المستشفى.وولد موفق محمد، المعروف أيضاً باسم "موفق أبو خمرة" في عام 1948، وهو حاصل على شهادة بكالوريوس في والعلوم الإسلامية من كلية في .وبدأ محمد بنشر شعره في الصحف والمجلات العراقية والعربية منذ عام 1967، وهو يكتب الشعر الفصيح والعامي والساخر، ويحظى بشهرة واسعة.