نقل من مستشفى لأخرى.. مريض بسديته على ظهر "بيك اب" بالبصرة (فيديو)

وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة، حيث ظهر فيه أحد أقارب المريض بحالة مزرية وهو جالس بجنب السدية حرصاً عليها من الوقوع.وبحسب ناشطون، أن "السيارة كانت متجه من /الكزيزة بتجاه شمال المحافظة".من جانبها، أكدت ، بأنه "ليس لدينا علم بهذه الحالة"، مضيفة أن "الحالة لم تراجع أي مستشفى لغرض معرفة أسباب النقل بهذه الطريقة، وايضاً لفتح تحقيق بالموضوع".