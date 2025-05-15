ضمن فعاليات القمة.. "1500 متر من الرسائل الجميلة" وسط بغداد (صور)

وقالت خلية في بيان ورد لـ ، إنه "برعاية – الأمني، وبالتعاون مع البدني وألعاب الجيش في ، أقيم مساء اليوم سباق (ركضة 1500 متر) على شارع أبي نؤاس، أحد أجمل شوارع العاصمة ، وذلك ضمن فعاليات قمة بغداد 2025، وتحت شعار: (ألف هلا بيكم)".وأضافت أن "الركضة لم تكن مجرّد فعالية رياضية، بل كانت رسالة محبة وسلام موجهة إلى كل الأشقاء العرب، أكدت أن بغداد كانت وما زالت الحضن الدافئ لكل من يزورها، وأن قلوب العراقيين مفتوحة كما ذراعيها".وأشادت بـ"الجهود الكبيرة التي ساهمت في إنجاح هذه والعربية، ونُقدم جزيل الشكر والتقدير لكل من شارك، نظم، وساند، لاسيما القطعات الأمنية والعسكرية، والكوادر التنظيمية، وكل من وقف خلف هذا الحدث الجميل".