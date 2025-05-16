شاهد كيف تمكنت الشرطة من انقاذ شخص حاول الانتحار بالبصرة

وقال مراسل ، ان "مدير العقيد ميثم تمكن من اقناع شاب بالعدول عن الانتحار من اعلى الجسر الإيطالي في المحافظة".وأضاف ان "فرحان تمكن ومن خلال التعامل الصحيح مع الحالة من السيطرة على نفسية الشاب وانقاذه من الانتحار".