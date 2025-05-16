المرور تخاطب السائقين بشأن قمة بغداد

وذكر بيان للمديرية، ورد لـ ، انه "استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة 47/ ثانيا من رقم 8 لسنة 2019 ومن أجل تنظيم حركة السير والمرور، تقرر الآتي: نظراً لتوافد أعداد كبيرة من الوفود المشاركة في مؤتمر مساء هذا اليوم ويوم غد، ومن أجل ضمان انسيابية الطريق لمواطنينا الكرام، لذا نهيب بهم اختيار طرقا بديلة حرصا منا على راحتهم وسلامتهم".ادناه نص البيان: