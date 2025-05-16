حزب الدعوة يذكر العراقيين باليوم الوطني للمقابر الجماعية: تعيشون تحت سقف النظام التعددي

وذكر بيان للحزب ورد لـ ، انه "في 16 أيار من كل عام يقف العراقيون بلوعة وأسى عند محضر الشهداء وذكرى الغياب الابدي في المقابر الجماعية التي ضمت الضحايا الابرياء من ابناء شعبنا، وتلك هي واحدة من أفظع جرائم حكم البعث النازي والتي اكتشفت بعد سقوطه عام 2003".واضاف: "من خلال تلك المقابر الجماعية اكتشف الرأي العام العالمي مدى دموية ذلك النظام الديكتاتوري الذي فاق اقرانه من دكتاتوريات العصر في هول الجريمة والتفنن في تصفية المعارضين والمؤمنين والأحرار".وتابع: "يمر ليذكر الجميع بفضاعة جرائم البعث ونهجه التمييزي العنصري والطائفي، ويهز ضميرهم في الحيلولة دون عودة البعث إلى الساحة السياسية وتحت اية مسميات وواجهات".واكد ان "دفن الاحياء في حفر كبيرة في وفي الأطراف النائية للمدن وخاصة بعد الانتفاضة الشعبانية عام 1991 من ابناء الوسط والجنوب ومن اخوتنا من الشعب الكردي من ضحايا عمليات الانفال سيئة الذكر، يبقى شاهدا حيا على مرحلة حالكة في من تاريخ الحديث ويلاحق عارها وشنارها البعثيين ومن يحن الى أيامهم السوداء".ولفت الى إن "ضحايا المقابر الجماعية هم الذاكرة الحية للامة والوطن تمنحهم القوة والشجاعة والمناعة في منع ظهور انظمة وحكومات دكتاتورية قد ولت وبلا عودة".واشار الى انه "يعيش العراقيون اليوم بكل مكوناتهم تحت سقف النظام السياسي التعددي الديمقراطي الذي يمثل الجميع بنحو منصف، وهو الضمانة في عدم ظهور دكتاتوريات طاغية مرة اخرى".واوضح ان "الحرص على هذا النظام الجديد سيحول دون تكرار مسلسلات المقابر والاعدامات الجماعية والمنهج الاحادي الشمولي في الحكم".