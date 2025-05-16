حادثة مأساوية.. رجل بغدادي ونجله يفقدان حياتهما غرقاً في نهر كلال بدرة

وقال المصدر لـ ، إن "حادثة غرق مأساوية وقعت مساء اليوم في نهر كلال بدرة بمحافظة ، حيث فقد رجل وابنه حياتهما بعد وصولهما من في زيارة لأقاربهم في ".وأضاف، أن "الرجل ونجله كانا يتنزهان فغرق الأب وحاول الابن إنقاذه لكنه غرق معه وفارقا الحياة"، مبيناً أن "مجموعة من المواطنين وضابط شرطة انتشلوا الجثتين من النهر وتم نقلهما إلى دائرة الطب العدلي".