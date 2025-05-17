ملفات ساخنة ومتغيرات في المنطقة.. بغداد تفتح ذراعيها للاشقاء العرب

فعودة لاستضافة هذا الحدث تأتي بعد سنوات من الغياب في ظل تطلعات لتقريب وجهات النظر وتعزيز التضامن العربي في مواجهة تحديات متراكمة.وتأتي القمة محملة بملفات ساخنة في مقدمتها تطورات الأوضاع في ومطالبات عربية بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، كما تناقش المتغيرات التي فرضت نفسها في بعض دول المنطقة مثل ولبنان بالإضافة الى تعقيدات المشهد في والسودان إلى جانب ملفات والطاقة والأمن الغذائي والمائي.ويرى العراق في استضافة القمة فرصة لتثبيت حضوره السياسي عربيا وتقديم نفسه كأرض حوار وجسر تواصل بين الأطراف المتنازعة، كما يسعى إلى نقل صورة جديدة عن استقراره الداخلي وتعزيز دوره في صياغة التوازنات الإقليمية.ويترقب نتائج القمة وسط آمال بأن تخرج بقرارات حقيقية تُترجم إلى أفعال، وليس مجرد بيانات ختامية فهل تنجح في جمع العرب على كلمة سواء؟ وهل تكون هذه القمة بداية لتحولات جديدة في العلاقات العربية؟