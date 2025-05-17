بعد الاعتداء عليه من قبل طالب ووالده.. مكافأة مالية لمدير ثانوية بالنجف

وذكرت في بيان ورد لـ ، أن "وزير التربية أجرى اتصالاً هاتفياً بمدير ثانوية ، ووجه بمكافئة مالية تقديراً لجهوده، حيث جاء ذلك خلال زيارة وفداً تربوياً برئاسة للتربية الاستاذ مردان البديري للاطمئنان على حالته الصحية".وشجبت، للتربية، بحسب البيان "اي اعتداء على الكوادر التربوية"، مطالبة "بتوفير الحماية الامنية لمدارس المحافظة كافة".وأشار الى انه "ستتخذ الاجراءات القانونية بحق المعتدين وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".