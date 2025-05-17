وزير الداخلية يعلن نجاح الخطة الامنية الخاصة بقمة بغداد

وقال الشمري في بيان ورد لـ ، أنه "لقد اجتمعت العزيمة والإصرار في قلوب رجال أحبوا وطنهم العراق وراحوا يحثون الخطى لكي يظهر هذا البلد الذي يعشق الحياة بالصورة الحقيقية والناصعة أمام أنظار العالم بعد أن أعدوا الخطط لتأمين في بغداد السلام".وتابع، أنه "نعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بتأمين قمة بغداد الرابعة والثلاثين، ونتقدم بالشكر الجزيل والثناء الكبير لرئيس الجمهورية الدكتور وإلى دولة القائد العام للقوات المسلحة وإلى وزير الخارجية رئيس لتنظيم وإعداد مؤتمر القمة العربية ".وأضاف: "كما اشكر جميع أعضاء العليا لتأمين قمة بغداد ومكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء"، مشيرا الى انه "نبارك ونحيي الجهود الجبارة التي بذلت من قبل وزارتي الدفاع والداخلية وجهازي والمخابرات والوزارات والمؤسسات والهيئات وكل من ساند عمل القوات الأمنية العراقية لإنجاح هذا الحدث المهم".وأكمل: "إننا اليوم حملنا رسالة السلام ووضعناها بيد الوفود العربية التي حلت معززة مكرمة في بلدها الثاني العراق".