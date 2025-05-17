المشهداني يوجه بتشكيل لجنة برئاسة الجنابي تخص بغداد

وجه رئيس ، اليوم السبت، بتشكيل لجنة برئاسة النائب لمتابعة الشكاوى ومراجعة ملف التعيينات في .

وقال مكتب في بيان، "استقبل رئيس ، اليوم السبت، ، لبحث عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالخدمات والبنى التحتية في العاصمة ، لاسيما في مناطق شمال بغداد".

وأكد المشهداني خلال اللقاء على "ضرورة حضور قسم الزراعة في المحافظة إلى مجلس النواب لمناقشة وحل الإشكالات المتعلقة بالعقود الزراعية في مناطق ، الطارمية، ، وابو غريب والرضوانية، ومناطق ، وخاصة منطقة البكرية، بالتجديد لاصحابها الذين يشغلوها منذ سنين".



كما وجه بـ"تشكيل لجنة مشتركة من برئاسة النائب وعمليات بغداد، لمتابعة الشكاوى، ومراجعة ملف التعيينات بما يحقق العدالة الجغرافية وتوفير أكبر عدد من الفرص للمستحقين".



كما ناقش الجانبان أهمية معالجة التحديات الأمنية في شمال بغداد، والإسراع في تنفيذ المتأخرة في الطارمية والمناطق المحيطة بها، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية، لإزالة العوائق التي تعرقل إكمال الطريق العام في تلك المناطق.



وتم الاتفاق خلال اللقاء على توزيع التعيينات بين الوحدات الإدارية بنسبة وتناسب، وان تأخذ مناطق شمال بغداد حصتها من تعيينات عقود وزيادة حصة المدرسين من أهالي الطارمية، كما تم الاتفاق على إنشاء محطة صديقة للبيئة لمعالجة المياه، بحسب البيان.



واعلن العلوي عن استكمال متطلبات تبليط الشوارع، وتعهد بإكمال جميع الاحتياجات الخدمية في شمال بغداد وإعادة تقييم أداء رؤساء الوحدات الإدارية.



