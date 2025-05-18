بسبب "صيف العراق".. تراجع صادرات البيض الايراني

وقال امين عام اتحاد الدواجن الإيراني فرزاد تالاكيش انه بحسب إحصائيات العام الماضي تم تصدير أقل من 40 ألف طن من الدجاج إلى الأسواق المستهدفة، في حين أن هناك إمكانية لتصدير 300 ألف طن.وأوضح ان "صادرات البيض بطيئة لأن هي وقطر، اللتان تأثرتا بانخفاض الاستهلاك خلال موسم الصيف".وأشار الى انه "أيضاً فيما يتعلق بالدجاج، فقد تم تصدير أقل من 40 ألف طن في العام الماضي، في حين لدينا القدرة على تصدير 300 ألف طن من الدجاج إلى الأسواق المستهدفة".واعتبر انه "بسبب عدم وجود خطة مكتوبة في مجال تصدير الدجاج لم نتمكن من تطوير السوق، ولكن في قطاع البيض، تم تصدير 160 ألف طن من البيض العام الماضي، وهو أمر مؤسف لخسارة مثل هذه السوق".