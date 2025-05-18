توجيه جديد من التربية بخصوص الأسئلة الامتحانية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إنه "ضمن الخطط الاستراتيجية للحفاظ على مجهود الطلبة الدراسي واستعدادا لانطلاق الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة بعد غد الثلاثاء، عقد وزير التربية اجتماعاً موسعا مع رئيس للامتحانات /وكيل الوزارة للشؤون الفنية ومدير والامتحانات حربي واللجنة الساندة المكلفة بمتابعة العملية الامتحانية في عموم ".وأضافت الوزارة، أن "الاجتماع جاء لمناقشة محاور ضمان انسيابية الماراثون الامتحاني، والتي تلخصت، بالإعلان عن تفعيل غرفة سيطرة مركزية مزوّدة بكاميرات مراقبة دقيقة في مقر الوزارة لحماية خزائن حفظ الأسئلة والاتفاق على تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة تحسباً لحدوث اي طارئ لا الله".وبحسب البيان، وجه وزير التربية بـ"منع تصوير الأسئلة داخل المراكز الامتحانية والتأكد من وجود الاختام الرسمية على مغلفات الاسئلة قبل التوزيع، واستنفار الجهود لتجهيز القاعات بالماء والتبريد وتوفر الكهرباء طوال ساعات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة".