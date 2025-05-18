مجلس ذي قار يمنع استخدام أسماء عشائرية أو أسرية في تسمية الوحدات الإدارية

وذكر بيان للمجلس، ورد لـ ، أن " ، عقد اليوم الأحد الموافق 18 أيار 2025، جلسته الاعتيادية الثالثة والخمسين برئاسة عزة عودة الناشي وبحضور أعضاء المجلس لمناقشة عدد من القضايا المهمة المدرجة على جدول الأعمال".واستهل المجلس جلسته "بمناقشة مقترح شطر مديرية بلدية إلى مديريتين جزيرة وشامية، حيث تقرر تأجيل البت بالمقترح إلى الجلسة المقبلة لمزيد من الدراسة والتقييم بهدف الوصول إلى رؤية واضحة تخدم الصالح العام. كما ناقش كتاب بشأن تحديد مهام رئيس الهيئة ونائبه، وقرر تجديد الثقة بهما بعد التصويت بالأغلبية المطلقة".وفي محور تسمية الوحدات الإدارية المستحدثة، "صوّت المجلس على عدم استخدام أسماء عشائرية أو أسرية واعتماد أسماء تلائم الهوية الثقافية والإدارية لتلك الوحدات".وأضاف البيان، انه "فيما يخص مشاريع إنعاش الأهوار تم التصويت بالأغلبية المطلقة على خطة عام 2023 بميزانية قدرها 50 مليار دينار توزع على أقضية الجبايش والفهود والمنار والطار وكرمة بني سعيد وناحية الفضلية مع تخصيص مبلغ 1.5 مليار دينار لناحية الطار كونها الأقل خدمات، على أن تُستكمل الكشوفات خلال 14 يوماً وتُرفع للمجلس".وصوّت المجلس أيضاً على إطلاق أسماء عدد من الشهداء على مدارس وشوارع في المحافظة، أبرزها تسمية مدرسة في حي أريدو باسم الشهيد واثق ، ومدارس أخرى بأسماء الشهداء سعيد الرميض، ناصر فنجان، حازم ، عبد نعمة شبيب، إضافة إلى تسمية شارع المهيدية باسم الشهيد فارس وجسر الجامعة الوطنية باسم الشهيد عباس طالب وتقاطع الفجر باسم الشهيد ، بحسب البيان.وتابع، أنه "تم التصويت على شطر مديرية كهرباء الجنوب واستحداث مديرية توزيع كهرباء ".وفي السياق الإداري "صوّت المجلس على تعيين السيد سلام عبد الحسن مديرا لناحية آل بو سعد، وفتح باب الترشيح لشغل منصب مدير على أن يقوم المحافظ بترشيح ثلاثة أسماء لاختيار الأنسب منها".واختتمت الجلسة "بالموافقة بالأغلبية المطلقة على خطة المنافع الاجتماعية والتي شملت إنشاء مركز لفحص الأورام في قضاء الرفاعي وتشغيل جهاز البت سكان لخدمة أبناء المحافظة".