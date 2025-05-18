الإعمار: الطريق الحلقي الرابع يمر بهذه المناطق ونتجه لإنشاء طريق خامس

وقال المتحدث باسم الوزارة الإعمار والإسكان للوكالة الرسمية وتابعته إن "الطريق الحلقي الرابع يمثل مشروعاً استراتيجياً يهدف إلى تنشيط التنمية العمرانية والاقتصادية في العاصمة ، وهو يتكون من ممرين"، مبيناً أن "كل ممر يضم أربع مسارات للسير".وأضاف الصفار أن "التحديثات الجديدة في التصاميم شملت تخصيص مسار للنقل العام ضمن الجزرة الوسطية للطريق، ما يشكل توجهاً مهماً نحو تحسين خدمات النقل الجماعي في بغداد"، مشيراً إلى أن "الطريق الحلقي الرابع يمر بجميع المدن السكنية الجديدة مثل مدينة الورد، ومدينة الجواهري، ومدينة السكنية الجديدة".وأوضح أن "الطريق يربط أيضاً الطرق السريعة بمنطقة النهروان والتي ستضم عدة مشاريع سكنية"، لافتاً إلى أن "منطقة النهروان ستكون مرتبطة أيضاً بطريق بغداد-الكوت عبر طريقين حلقيين، أحدهما للمدينة ذاتها، والآخر ضمن الطريق الحلقي الرابع".وأشار إلى أن "الطريق الحلقي الرابع يمثل خطوة مركزية في التوسع العمراني الذي بات ضرورياً نتيجة الضغط الكبير على "، مؤكداً أن " بدأت بطلب التصاميم الأساسية لمدينة بغداد لدراسة إنشاء الطريق الحلقي الخامس".وبيّن أن "هناك توجها لإنشاء الطريق الحلقي الخامس وسيكون بقطر أكبر، ويواكب توسع بغداد الكبير الذي يتطلب مشاريع استراتيجية لتأمين حركة النقل وتنظيم التوسع العمراني".