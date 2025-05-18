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الكهرباء تدرس اجراء يخدم غالبية العراقيين

محليات

2025-05-18 | 10:57
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الكهرباء تدرس اجراء يخدم غالبية العراقيين
6,262 شوهد

السومرية نيوز – محلي
كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، عن وجود تحرك لإسقاط فائدة قروض شراء منظومة الطاقة الشمسية في المنازل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته السومرية نيوز، إن "وزارة الكهرباء أطلقت رابطاً إلكترونياً عبر منصة (أور)، يتيح للمواطنين اختيار الشركات المنفذة لمبادرة الطاقة الشمسية المنزلية، والبالغ عددها 24 شركة".
وأوضح، أن "الرابط يتيح للمواطنين الدخول إلى واجهات الشركات المُعلنة، واختيار المنتج والعرض والكفاءة والسعة، ومن ثم التسجيل لدى إحدى هذه الشركات"، مشيراً إلى أن "الرابط يسهل عملية الاطلاع على تفاصيل العروض، والمنتجات، وآلية التعامل، وحتى الأسعار".
وأشار الى أن "نسبة الفائدة في هذا المشروع تتراوح ما بين 0.5% إلى 2.5%، وقد تصل في بعض الأحيان إلى 3%"، مبيناً أن "0.5% هي نسبة فائدة البنك المركزي كونه الجهة الممولة وصاحب المبادرة، فيما تصل فائدة البنوك الراعية للقروض إلى 2.5%، وقد تقل عن ذلك بحسب طبيعة القرض، لتصل إلى 2% أو حتى 1.5%".
ودعا موسى، "المواطنين إلى زيارة الرابط والاطلاع على الشركات المعتمدة والعروض المتوفرة، وكذلك نسب الفوائد التي تقترحها هذه الشركات"، مشدداً على أن "الرابط يعد أداة مهمة للاطلاع على كل تفاصيل المبادرة".
ولفت، الى أن "الحكومة تدرس حالياً إمكانية إسقاط الفائدة عن المواطنين، خاصة أن جزءاً كبيراً من المبادرة يركز على تركيب منظومات الطاقة الشمسية في المنازل"، لافتاً إلى أنه "تم تمديد فترة السداد من خمس سنوات إلى سبع سنوات، مع اعتماد آلية دفع ميسرة لتخفيف العبء عن المواطنين".
ونوه موسى، الى أن "هناك إقبالاً من المواطنين على طلب الألواح الشمسية، وبالتالي ارتأت وزارة الكهرباء الى زيادة عدد الشركات المعتمدة لتنفيذ المشروع الى 24 شركة وإرسالها رسمياً إلى البنك المركزي".
وتابع: "هناك دفعة جديدة من الشركات ستُعلن لاحقاً، ما يعكس توجه الوزارة نحو زيادة عدد الشركات المعتمدة، لتسهيل مراجعة المواطنين لها وتسريع تنفيذ المنظومات"، مؤكداً أن "هذا التوسع سيسهم في تقليص المدة الزمنية المطلوبة لإنجاز المشاريع".

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