مع ارتفاع الحرارة.. الشرطة تخص الشباب بتحذير "مهم"

وذكر بيان للقيادة ورد لـ ، "مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، حذرت المواطنين الكرام، ولا سيما فئة الشباب والمراهقين، من عواقب السباحة في الأماكن غير المؤهلة وغير المخصصة لذلك، والتي تفتقر إلى شروط السلامة الضرورية".وأكدت القيادة على "خطورة السباحة في البرك والمستنقعات والأنهار غير الخاضعة للرقابة والتي لا تتوفر فيها فرق الإنقاذ أو علامات التحذير، مما يعرض حياة الأفراد لخطر الغرق والحوادث المؤسفة".وناشدت، أولياء الأمور "بضرورة توعية أبنائهم بمخاطر هذه الممارسات وحثهم على الالتزام بالسباحة في المسابح والأماكن المخصصة والآمنة التي تتوفر فيها شروط السلامة والإشراف".ودعت قيادة الشرطة، كافة المواطنين إلى "التعاون والالتزام بتعليمات السلامة العامة حفاظًا على أرواحهم وتجنباً للحوادث المؤلمة، مؤكدة على جاهزية فرق الإنقاذ من شرطة النجدة النهرية للتعامل مع أي طارئ، وضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو حالات خطرة".