تنويه عن قطع جسر حيوي في سامراء

وقالت القائممقامية في بيان ورد لـ ، "سوف يتم قطع سريع الممتد من علوة الى مفرق بتمام الساعه (9صباحاً) الى (1 مساءً)، وبالعكس لكلا في الطريق أعلاه يوم غد الاثنين، لغرض نصب ابراج قرب سايلو سامراء من قبل قطاع ".واضافت ان "ذلك يهدف الى ادامة للمدينة"، لافتا الى انه "سيتم استخدام الطريق البديل من علوة داود مرورا بمنطقة ثم منطقة الحويش باتجاه مدينة والمحافظات الشمالية وبالعكس لتسهيل مرور المركبات والحفاظ على انسيابية حركة السير والمرور".وذكرت "سيتم توزيع المفارز والدوريات للتنظيم والمحافظة على سلامة سالكي الطريق"، داعية الى "الألتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة".