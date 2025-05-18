– دولي

تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمسؤولة مجمع مخازن التابعة إلى للغذائية في ، وهي تتوعد العمال بـ"السحل".

وجاء بالفيديو الذي تناقله الناشطون للمسؤولة وهي تتحدث للعمال من امام احدى مخازن انها "ستقوم بسحل اي عامل ومن يقف وراءه في حال مخالفة الاوامر او تسبب بمشاكل".