هيئة الحج تعلن تفويج 21 الف حاج حتى الان للديار المقدسة

وقال مدير الحجاج العراقيين في ، في تصريح للتلفزيون الرسمي تابعته ، إن "عدد الحجاج العراقيين الداخلين الى الأراضي حتى الآن بلغ 21 ألف حاج".وأضاف، أن "عملية تفويج الحجاج تتم عن طريق المنافذ البرية والجوية، حيث دخلت برا الى الأراضي 500 باص لنقل الحجاج عبر منفذ الحدودي"، مشيرا الى ان " ستة آلاف حاج أنهى زيارة المدينة المنورة وانتقلوا الى المكرمة استعدادا لأداء مناسك ".وتابع أن "الهيئة توفر خدمات الإطعام للحجاج وتتضمن تقديم ثلاث وجبات غذائية يوميا، بالإضافة الى تقديم على مدار الساعة للحجاج".وبين مدير مكتب شؤون الحجاج العراقيين في المدينة المنورة محمد مطر أن " حصلت على المرتبة الأولى في نوع الخدمات التي تقدمها للحجاج على مدار العامين الماضيين، وتحرص على تحسين خدماتها بما يتلاءم مع حاجة الحجاج العراقيين".