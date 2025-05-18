العراق يحصل على المرتبة الثالثة دولياً بمكافحة المخدرات

وقالت الوزارة في بيان، "ما زالت العراقية وبهمة الغيارى من أبنائها الأبطال تواصل عملها المخلص في والمؤثرات العقلية، وأصبحت واحدة من الوزارات التي تنافس نظيراتها في الدول المتقدمة بهذا المجال، وبفضل الله وتوفيقه حصلت على المرتبة الثالثة من بين 138 دولة و 205 منظمة حكومية وغير حكومية بعد الهند التي حصلت على المرتبة الاولى فيها حصلت دولة الأسود على المرتبة الثانية في تصنيف القمة الشرطية العالمية الذي تنظمه شرطة دبي بنسخته الرابعة".وأضاف البيان "إننا وبهذه المناسبة نؤكد المضي قدماً ونجمع الليل بالنهار في سبيل الاستمرار في مكافحة هذه الآفة وتفكيك الشبكات الدولية والمحلية التي تتاجر بهذه السموم، من خلال الدعم الكبير لرئيس القائد العام للقوات المسلحة والمتابعة المستمرة لوزير الداخلية ومساندة القضاء العراقي".