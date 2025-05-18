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العراق يحصل على المرتبة الثالثة دولياً بمكافحة المخدرات
محليات
2025-05-18 | 17:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,254 شوهد
حصلت
وزارة الداخلية
العراقية، على المرتبة الثالثة بمكافحة
المخدرات
من بين 138 دولة في تصنيف القمة الشرطية العالمية.
وقالت الوزارة في بيان، "ما زالت
وزارة الداخلية
العراقية وبهمة الغيارى من أبنائها الأبطال تواصل عملها المخلص في
مكافحة المخدرات
والمؤثرات العقلية، وأصبحت واحدة من الوزارات التي تنافس نظيراتها في الدول المتقدمة بهذا المجال، وبفضل الله وتوفيقه حصلت على المرتبة الثالثة من بين 138 دولة و 205 منظمة حكومية وغير حكومية بعد الهند التي حصلت على المرتبة الاولى فيها حصلت دولة
الجبل
الأسود على المرتبة الثانية في تصنيف القمة الشرطية العالمية الذي تنظمه شرطة دبي بنسخته الرابعة".
وأضاف البيان "إننا وبهذه المناسبة نؤكد المضي قدماً ونجمع الليل بالنهار في سبيل الاستمرار في مكافحة هذه الآفة وتفكيك الشبكات الدولية والمحلية التي تتاجر بهذه السموم، من خلال الدعم الكبير لرئيس
مجلس الوزراء
القائد العام للقوات المسلحة
محمد شياع السوداني
والمتابعة المستمرة لوزير الداخلية
عبد الأمير الشمري
ومساندة القضاء العراقي".
ولفت بيان الداخلية "ستكون صولات وجولات
مديرية مكافحة المخدرات
والمؤثرات العقلية بالمرصاد لكل من تسول له نفسه أن يكون في النفق المظلم للمخدرات".
وتابع "ستبقى وزارة الداخلية العراقية على عهدها في حماية المواطنين الكرام"، مشيرا الى أن "التضحيات الكبيرة التي بذلتها ستبقى علامة فخر واعتزاز في خيمة الأمن والاستقرار في عراق لا يعرف إلا لغة النصر والنجاح".
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