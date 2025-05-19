تلوث الهواء.. العراق بأفضل حالاته في العامين الماضيين منذ 2020

وبحسب مؤشر تلوث الهواء، فإن جاء بالمرتبة 24 عالميًا بمتوسط تلوث بلغ 74 درجة في العام الماضي 2024، فيما جاء بمتوسط 73 درجة في عام 2023.وتعتبر هذه الأرقام منخفضة مقارنة بعام 2022 الذي بلغ متوسط التلوث الهوائي في العراق حينها 115 درجة، فيما كانت تبلغ 83 و84 على التوالي في عامي 2021 و2020، ما يجعل مستوى تلوث الهواء خلال العامين الماضيين هي الأفضل خلال السنوات الخمس الماضية.