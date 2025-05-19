الاعمار تكشف تفاصيل العمل بمسارات الطريق الحلقي الرابع

وقال الصفار في تصريح ورد للسومرية نيوز، إن "الوزارة طلبت المخططات الأساسية لمسارات الطريق الحلقي الرابع لحدود التصميم الاساس من بغية الدراسة الاولية للمشروع ".وتابع، انه " لا توجد اي تفاصيل جديدة عن الطريق الحلقي الخامس"، لافتا الى انه "يجب بداية التخطيط للمشروع بظل وجود فكرة العمل عليه في المستقبل ".وكانت وزارة الاعمار والإسكان قد اكدت ان الطريق الحلقي الرابع يمثل مشروعاً استراتيجياً يهدف إلى تنشيط التنمية العمرانية والاقتصادية في العاصمة .