الاتصالات توضح بشأن قطع الانترنت خلال الامتحانات

ـ محلي





أصدرت ، اليوم الاثنين، تنويهاً بشأن قطع خلال الامتحانات.



وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "سيتم قطع خدمة لمدة ساعتين خلال الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة وذلك من الساعة السادسة صباحاً الى الساعة الثامنة".



وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "سيتم قطع خدمة لمدة ساعتين خلال الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة وذلك من الساعة السادسة صباحاً الى الساعة الثامنة".

وتابعت، ان "القرار جاء استناداً للتوجيهات العليا وبناءً على طلب ".



أعلنت وزارة التربية في وقتٍ سابق عن انطلاق امتحانات الصف الثالث المتوسط يوم غدٍ الثلاثاء، بمشاركة 665 ألف طالبٍ في عموم .