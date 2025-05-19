في الكوت.. اندلاع حريق في دار وإنقاذ امرأة مسنة (فيديو)

وقال مدير الدفاع المدني العميد في حديث لـ ، إن "رجال الدفاع المدني الأبطال تمكنوا من إطفاء حريق اندلع في منزل بمنطقة العزة بمدينة ".وأضاف شاكر، أن "رجال الإطفاء تمكنوا من انقاذ امرأة كبيرة في السن كانت بداخل المنزل، وتم احتواء الحادث وإنقاذها بنجاح".