التربية تحدد دروس النجاح أو الإكمال للصفوف غير المنتهية (وثيقة)





– محليات



للتقويم والامتحانات التابعة لوزارة التربية، اليوم الاثنين، تحديد دروس النجاح أو الإكمال للصفوف غير المنتهية (المرحلة الابتدائية والثانوية) للعام الدراسي (2024_2025) وكما موضح في الادنى:

