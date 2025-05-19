توجيه من عمليات بغداد بشأن موسم تسويق الحنطة

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "باشرت قيادة العمليات باتخاذ عدد من الإجراءات لتأمين الحقول الزراعية وتوفير المعدات الاختصاصية لتسريع عملية الحصاد وتسهيل حركة العجلات خلال مرورها بالسيطرات الرئيسية".وتابعت، ان "الخطط تشمل تأمين وصول العجلات إلى مخازن الحبوب "السايلوات"، مشيرة الى ان "الاجراءات المتبعة ستسهم بالحفاظ على المحاصيل الزراعية ودعم ".