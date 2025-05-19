شقيق النائب الإداري لمحافظ البصرة يهدد صحفيا بعد نشر فيديو إزالة التجاوزات (فيديو)

وقال الصحفي حيدر مفتن في منشور له على منصات التواصل الاجتماعي، "آني الي صورت فيديو إزالة تجاوزات وتم تهديدي بالقتل من قبل أخ نائب محافظ ، المدعو طالب ".وبحسب الفيديو المتداول، جرت مكالمة هاتفية مصورة بين الصحفي وشقيق نائب محافظ البصرة تضمنت تجاوزا وتهديدا من قبل الأخير على خلفية تصوير الصحفي لمقطع فيديو يبين إزالة التجاوزات في قضاء ، حيث بدا شقيق نائب المحافظ غاضبا جدا من تصرف الصحفي بنشر الفيديو ووعده بـ"تكسير الكاميرا على رأسه"، بحسب الفيديو المتداول.