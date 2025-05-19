بعد انتشار مقطع مصور.. بلدية النجف توضح بشأن مشاجرة داخل مبناها

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، إن "مقطع فيديو انتشر مساء اليوم عبر مواقع التواصل يبين حدوث مشاجرة داخل اروقة المديرية"، مستنكرة "حدوث مثل هكذا أعمال داخل مؤسسات الدولة".وأوضحت أنها "تستقبل يوميا مئات المراجعين من أبناء من أجل إكمال معاملاتهم، حيث تفاجئ موظفو المديرية والمراجعون اليوم بحصول مشاجرة بين مواطنين داخل المديرية خارجة عن الذوق العام، مما استوجب تحريك شكوى جزائية بحق المخالفين للضوابط والذين سيتم التعرف على هويتهم من خلال الجهات الأمنية والقضائية".