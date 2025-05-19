محافظة بغداد توجه ببناء المدارس وفق جدول زمني لإنهاء الدوام الثلاثي

وقالت المحافظة في بيان ورد لـ ، إن " ، تراس اجتماعًا موسعًا مع مدير وممثلي الشركات المنفذة لمشاريع بناء المدارس في العاصمة، لمتابعة سير العمل وحث الجهات المنفذة على الإسراع في الإنجاز ضمن المواصفات المعتمدة".ونقل البيان عن العلوي تأكيده على "أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لإنجاز الأبنية المدرسية قبل بدء العام الدراسي، وبما يضمن فك الاختناقات الناتجة عن الدوام المزدوج والثلاثي في المدارس"، مشددًا على "ضرورة مراعاة الجودة والضمانات الفنية في عمليات البناء".وأشار إلى أن " تتابع بشكل مستمر تنفيذ هذه المشاريع"، مبيناً أن "العديد منها قد تم إنجازه فعليًا خلال الفترة الماضية، بتمويل وإشراف مباشر من المحافظة، فيما لا تزال مشاريع أخرى قيد التنفيذ والتعاقد مع الشركات".وشدد محافظ على "ضرورة التزام الشركات بمعايير المسؤولية الاجتماعية المعمول بها في الأنظمة العالمية، من خلال دعم مشاريع البنى التحتية كالمدارس، المتنزهات، والبلديات، بما شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لخدمة المجتمع".