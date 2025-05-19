المفوضية تعلن تمديد فترة تسجيل التحالفات والأحزاب لهذا الموعد

وذكرت المفوضية في بيان، ورد لـ ، ان " ناقش مذكرة دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية بالعدد (ش. ح / خ/ 1778) في 2025/5/19 المعنونة (مقترح تمديد فترة تسجيل التحالفات)".واضافت انه "بعد المداولة بين اعضاء المجلس، تمت الموافقة على التمديد النهائي لفترة تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم (2025/5/22)، وكما جاء في مذكرة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية بالعدد ش.ح / خ/ 1778) في 2025/5/19".