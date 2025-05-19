مخبأة بطريقة احترافية.. ضبط عجلتين محملة بمشروبات كحولية مهربة في صلاح الدين

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه "تمكنت مفارز قسم شؤون السيطرات - سيطرة الشهيد اللواء الركن صباح سفر، ومفرزة فوج الطوارئ السابع، ضمن ، من ضبط عجلتين الأولى نوع جمبي، والثانية فورد خصوصي وهي محملة بكميات كبيرة من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع والأحجام مخبأة بطريقة احترافية داخل العجلات ومعدة للتهريب عبر السيطرات".وأشارت الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية واحالتهم إلى الجهات المختصة تحت إشراف القضاء".