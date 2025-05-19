بضمنها "النسور والطوبجي".. أهالي بغداد على موعد مع افتتاح هذه المشاريع

وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار للوكالة الرسمية تابعته ، إن "المشاريع المتبقية من الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية والمتمثلة بنفقي رقمي 4 و5 والتي وصلت الى مراحلها الأخيرة وسيتم افتتاحها خلال الفترة القليلة المقبلة".وأضاف أن "المرحلة التي تعقب الانتهاء من مشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات تشمل إنجاز مشروع تأهيل شارع أبو نؤاس وإنشاء الثاني، ومشروع ساحة الطلائع-البيجية وربط جسر الطابقين بالجسر المعلق"، مشيرا الى أن "المشاريع التي سيتم إنجازها خلال العام الحالي تتضمن كذلك مشروع جسر غزة، ومشروع ربط سريع بطريق بغداد-كركوك من جهة البساتين والسريدات، إضافة الى إكمال ما تبقى من مشروع جسر الصرافية الثاني ضمن الحزمة الثانية بعد افتتاح مرحلتين منه وهما مجسر براثا ومجسر الصرافية".وذكر ان "العمل مستمر في عدد من مشاريع الحزمة الثانية لفك الاختناقات المرورية وتشمل مشروع مجسرات تقاطع محكمة في البلديات ومشروع إنشاء جسر الكريعات"، موضحا أن " وخلال الفترة التي سبقت انعقاد قمة ، أنجزت إعادة تأهيل وصيانة الكبرى ونصب الجندي المجهول، بالإضافة الى قاعات الاستقبال في والفلل الرئاسية، فضلاً عن قيامها بقشط وإعادة إكساء شوارع والأرصفة الجانبية وتأثيثها بالعلامات المرورية الدالة والتخطيط والإنارة، علاوة على إكمال إنشاء المداخل السبعة لمدينة ".