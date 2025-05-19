اندلاع حريق في مجمع تجاري بالنجف

وقال المصدر لـ ، ان "حريقا اندلع داخل مجمع التجاري في بالنجف، ما أدى الى الحاق اضرار مادية دون معرفة حجم الخسائر البشرية".وأضاف ان "فرق الدفاع المدين وصلت الى مكان الحادث لاخماده"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاعه".