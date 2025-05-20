الصيف يقتحم جو العراق.. محافظتان تقتربان من نصف درجة الغليان

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم الأربعاء المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم مع تصاعد غبار خفيف في ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينة ان "طقس يوم الخميس المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم وتصاعد غبار خفيف في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع ارتفاع في درجات الحرارة".وأضافت ان "طقس يوم الجمعة المقبلة سيكون صحوا حارا مع بعض الغيوم في ودرجات الحرارة ترتفع قليلا على العموم"، لافتة الى ان "طقس يوم السبت المقبل سيكون صحوا حارا مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".