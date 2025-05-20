رفع رفات 1700 شخص من مقابر جماعية في العراق

وقال رئيس المؤسسة النائلي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، إن "دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية في المؤسسة فتحت 30 مقبرة جماعية في البلاد للمكون الكردي منذ العام 2008 وحتى الآن، بينما بلغ عدد الرفات المرفوع منها 1700"، مبينا ان "الدائرة تواجه إشكالية كبيرة بتحديد هوياتهم، كون أغلب ذوي الشهداء إما متوفين أو مسافرين أو مهاجرين خارج البلاد، وهناك أشخاص لم يستدل على أماكن تواجدهم".وكشف النائلي عن "خطة للمؤسسة لفتح عدد من المديريات منها مختصة بشؤون الكرد للتنسيق من خلالها مع وزارة شؤون المؤنفلين في الإقليم، كما أنها بصدد إنشاء سجل وطني لشؤون المفقودين يضم جميع عناوين وأسماء الضحايا ومن جميع المكونات، ممن عثر عليهم في المقابر".