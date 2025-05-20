واشنطن توجه دعوة لمسؤولين عراقيين وكرد لزيارة واشنطن.. ما علاقة الفصائل المسلحة؟

ونقلت وكالة " " عن المصادر قولها ان "الهدف من الاجتماعات الوقوف على بعض الأوضاع الخاصة بتواجد الفصائل المسلحة في مواقع عدة بالعراق ومدى قدراته التسليحية في العاصمة ".وبينت المصادر، أن "هناك تنسيقًا أمريكيًّا مع جهات عراقية لوضع خطة للحفاظ على المؤسسات الحكومية والدواوين حال اتخاذ بغداد أيّ إجراءات خلال الفترة المقبلة تجاه الفصائل المسلحة"، موضحا ان "هذا التنسيق يحمي أيضا مصالح أمريكية في ".وتابعت المصادر أن "رئيس حكومة عقد اجتماعات مع الأمريكي في أكثر من ملف بهذا الإطار، الأول ترتيبات تتعلق بتنسيق بين الأكراد وقوات أمريكية في العراق لإبطال أي تحرك لفصائل مسلحة في تهديد مصالح أمريكية بالعراق في حال استهداف مواقع من جانب للفصائل في الفترة المقبلة".وذكرت ان "المسؤولين الأمريكيين بحثوا مع في زيارته، التعامل مع ما تردد من معلومات حول وجود ترتيبات بين شخصيات كردية وأخرى بالحشد الشعبي، يجمعهم رفض ما تعمل عليه الولايات المتحدة ودول أوروبية من إنهاء وضع وجود قوات مسلحة خارج سيطرة الدولة ، وهو ما يحمل استهدافًا للحشد الشعبي، وما تم العمل عليه من حل حزب لنفسه، وسط رفض قيادات كردية لذلك.