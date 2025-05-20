عراقية تصمم "روبوت لاسلكي" يعالج الأورام السرطانية ويقلل تأثيرات الكيمياوي

وقال على الدراسة، الأستاذ الدكتور حيدر صاحب المؤمن، المختص بعلم الإلكترونيات، إن الدراسة التي أنجزتها الباحثة أنوار بريسم ، تحت عنوان "مقترح روبوت لاسلكي صغير للتطبيقات الطبية الحيوية"، تمثل نقلة نوعية في الحديثة، حيث تمكنت الباحثة من تصميم روبوت ذكي متناهي الصغر يهدف إلى إحداث ثورة في مجال التطبيقات الطبية الحيوية، من خلال تقديم علاج دقيق للأورام السرطانية وتقليل الأضرار الجانبية المرتبطة بالعلاج الكيميائي التقليدي.وأضاف أن هذا المشروع يأتي استجابة لتوجه عالمي متسارع نحو تطوير تقنيات علاجية وتشخيصية دقيقة وغير جراحية، توفّر خيارات أقل ضرراً وأكثر كفاءة للمرضى.