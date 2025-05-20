المنتجات النفطية تحدد موعد تجهيز المولدات الأهلية بالوقود المجاني

وذكرت الشركة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "امتثالًا لقرار القاضي بتجهيز المولدات بوقود الكاز المجاني، ستباشر المنتجات النفطية بعملية التجهيز اعتبارًا من شهر حزيران المقبل".وتابعت، ان "المديرية بادرت باستعداداتها لفصل الصيف فيما يتعلق بتوفير مادة زيت الغاز للمولدات الأهلية، لدعم منظومة للمواطنين مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الحاجة إليها".وكان مجلس الوزراء قد قرر، في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 أيار الجاري، تجهيز المولدات بوقود الكاز بشكل مجاني خلال موسم الصيف للعام الحالي.