نزيلان في سجن الكرخ المركزي يناقشان بحثهما لنيل شهادة البكالوريوس

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "في إطار تنفيذ مذكرة التعاون المشترك بين وزارتي العدل والتعليم العالي والبحث العلمي، ناقش نزيلان في سجن المركزي بحث تخرجهما الموسوم بـ"إنشاء مكتبة إلكترونية عبر منصة ميديا" وذلك ضمن متطلبات نيل شهادة البكالوريوس من كلية معلومات الاتصالات".وأضافت ان "البحث يهدف إلى تصميم مكتبة رقمية مفتوحة المصدر تُدار عبر بيئة "ويكي ميديا"، تسهم في تعزيز الوصول إلى المعرفة وتوفير مصادر علمية رقمية بشكل منظم ومتاح للجميع"، موضحة ان "هذه الخطوة تأتي ضمن برامج التأهيل والإصلاح التي تعتمدها وزارة العدل داخل المؤسسات الإصلاحية، والتي تُعنى بتمكين النزلاء أكاديميًا ومهنيًا، بما يساهم في إعادة دمجهم في المجتمع بعد انقضاء مدة محكوميتهم".واكد "نجاح مسارات التعليم الجامعي كوسيلة فاعلة لدعم الإصلاح الشامل".