مدرس يُعيد 5 ملايين دينار عراقي أُودِعت في حسابه بالخطأ

وأوضحت في بيان ورد لـ ، إن "المدرس لم يتردد لحظة عن مراجعة المصرف والتأكد من مصدر المال ليُتم إجراءات إعادته رسميا إلى الجهة المعنية".وأضافت الوزارة، "ونظرا للموقف الإنساني الذي تحلى به المدرس ما كان من وزير التربية الا الإشادة بهذا التصرف النبيل الذي الدور الحقيقي للمعلم في بناء الإنسان وغرس القيم النزيهة في نفوس الأجيال ووجه له كتاب شكر وتقدير نظير هذا الموقف الحضاري".