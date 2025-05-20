بعد افتتاحها بالقصر الحكومي.. 148 موقعا حكوميا معدا للاعتماد على الطاقة المتجددة

وقال في بيان ورد لـ ، ان "رئيس افتتح، اليوم الثلاثاء، محطّة الطاقة الشمسية الخاصة بالقصر الحكومي بسعة 2 ميغاواط، في مستهلّ مشروع تحويل الأبنية الحكومية للعمل بالطاقة النظيفة والمتجددة".وأكد "أهمية هذا المشروع الذي يسهم في التخفيف عن منظومة الوطنية، واستثمار المتوفر من الطاقة في تعزيز ساعات التجهيز، سواء المقدمة للمواطنين أو للمنشآت الصناعية".ووفقا لبيان المكتب فأن هذا المشروع جاء ضمن خطط الحكومة في تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربائية، حيث تمت المباشرة باعتماد التجربة، التي ستولد طاقة بحجم (48.5) ميغاواط، في مقارّ وزارات الداخلية والمالية والنفط والنقل والتخطيط، بمجموع طاقة توليدية بحجم (10.5) ميغاواط، كما يسند المشروع تخفيف الأحمال عن ، عبر سدّ احتياجات المؤسسات والمنشآت والدوائر الحكومية، التي تستهلك ما يقرب من 30% من حجم الطاقة الكهربائية المنتجة.في حين جرى اعتماد التجربة في وزارات والبحث العلمي باختيار (30) موقعاً جامعياً، والتربية في (56) موقعاً مدرسياً، والصحة بتوظيفه في (54) مركزاً صحياً، وهيأة المنافذ الحدودية بالاعتماد على في (8) منافذ، وبطاقة متولدة حجمها (47) ميغاواط، كمرحلة أولية.