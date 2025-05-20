وفاة حاج عراقي في مكة

وقال المصدر لـ ، إن "الحاج زهراوي من توفي اليوم في المكرمة، قبيل بدء مناسك لهذا العام".وأضاف، أنه "تعمل بعثة حالياً على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لنقل جثمان الفقيد إلى أسرته في ".