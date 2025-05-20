ما حقيقة منع وزير الداخلية القوات الأمنية من رفع التجاوزات بالبصرة؟

وقال رئيس اللجنة الامنية في ، في بيان ورد لـ ، أنه " تنفي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدار أوامر من تمنع القوات الأمنية من أداء واجبها في رفع التجاوزات".وأكد، أن "هذه الشائعات تهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة "، مشدداًَ على أن "اللجنة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لملاحقة مروجي هذه الأخبار المفبركة".