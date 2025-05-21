مطلع العام المقبل.. تطبيق الضمان الصحي في 6 محافظات

مدير عام صندوق الضمان الصحي، علي أحمد عبيد قال إنَّ "شمول المحافظات بمشروع الضمان الصحي سيتمّ بشكل تدريجي بعد توفير البنى التحتية"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأضاف أنَّ " هيئة الضمان برئاسة وزير الصحّة، وافقت على شمول ستّ محافظات حتى الآن، هي: ، ، ، الأشرف، بابل وكربلاء "، متوقعاً إضافة محافظتين أخريين خلال الأيام المقبلة تمهيداً لدخول الضمان الصحي فيها حيّز التنفيذ خلال العام المقبل".وأشار عبيد إلى أنَّ الهيئة تعمل على توفير الأبنية والمقرات وإعداد الموظفين في المحافظات، لافتاً إلى أنه يمكن لأيِّ موظف مشمول بالضمان، مراجعة في المحافظات الأخرى على وفق دفتر الضمان.وبيَّن أنَّ أوعز بالتوجّه نحو الأتمتة والرقمنة، لذا عملت هيئة الضمان على إعداد نظام إلكتروني شامل يربط بين مقدمي الخدمة ومقر الهيئة والمضمونين إلكترونياً من خلال منح بطاقة بايومترية لمراجعتهم، ومن المؤمل إطلاقه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بعد إحالته إلى إحدى الشركات، ووصوله إلى مراحل إنجاز متقدمة.مدير عام صندوق الضمان الصحي، كشف أيضاً، عن الاستعانة بمنصَّة (أور) الحكومية التابعة إلى مركز البيانات الوطني في لمجلس الوزراء عند إجراءات التسجيل، إذ تم ربط قاعدة بيانات التقاعد الوطنية مع قاعدة بيانات المنصَّة لضمان دقة الإجراءات الخاصة بالتسجيل، وعدم التلاعب بها، مع إمكانية الوصول إلى بيانات المتقاعدين عند تثبيت رقمهم التقاعدي في المنصَّة.وذكر أنَّ خطط الهيئة تشمل الوصول إلى ضمان جميع المواطنين صحياً ودعمهم بالنفقات العلاجية وتقديم المؤسسات الصحية الخدمات لهم بجودة عالية، مع تقليل أجور علاج المرضى بدلاً عن سفرهم إلى الخارج، وكذلك الإفادة من الخبرات والطاقات في القطاع الخاص، إضافة إلى تحقيق التكافل الاجتماعي.عبيد أوضح أنَّ قانون الضمان الصحي حدّد ثلاثة إجراءات، أولها التسجيل وتقديم الخدمات، والثاني تحويل المؤسسات الصحية للعمل بنظام التمويل الذاتي على وفق نظام المحاسبة الموحد وتفعيل دور أطباء الأسرة، أما الإجراء الأخير فهو شمول جميع المواطنين بالضمان.وبشأن عدد المشمولين في المرحلتين الأولى والثانية حتى الآن، قال عبيد: “حققت هيئة الضمان الصحي إنجازاً كبيراً تمثل بشمول أكثر من مليون و(76) ألفاً و(12) مواطناً من مختلف شرائح المجتمع.